女優・のんが４日、都内で行われた映画「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。

村上春樹氏の短編集「神の子どもたちはみな踊る」（新潮文庫刊）に収録されている４つの短編をベースに、オリジナル設定を交えて映画化。１９９５年の阪神・淡路大震災以降に別の時代、場所で喪失感を抱える４人の人生が交錯しながら２０２５年までの３０年を描く。

のんは、物語の鍵を握る”かえるくん”の声を担当。「かえるの役は初めて。びっくりしたけど、原作を読んで、かえるくんが（他の登場人物の）救いになる役。意外と責任重大なのかもしれない、頑張ってみよう」と出演を快諾。ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」などでタッグを組んだ井上監督の作品であることから「安心して飛び込んでみよう、やろうって思いました」と笑みを浮かべた。この日は淡い緑の衣装で登壇。「かえるくんなので！と強い気持ちで来ました」と笑った。

井上監督によれば、かえるくん役はスタッフの満場一致で決定。「一直線の強い感じと、イノセンスでユーモアがある感じ。のんさん（が適任）じゃないか？となりました」とキャスティングの裏側を明かした。

撮影では、かえるの鳴き声など「色々試しました」。演じる上で意識したことに「佐藤（浩市）さんの演技に集中すること。映像を見ながら、演技の間、息づかいを敏感に感じ取りながらできるように集中していた」。佐藤は「どういう覚悟をもってやるんだろうなと思っていたけど、『かえる＝のん』になった。『頑張ったな』…上から目線で言うのは申し訳ないけど、すごくよかった」と絶賛した。

この日は鳴海唯、渡辺大知も出席。主演の岡田将生からはビデオメッセージが寄せられた。