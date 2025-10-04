キャリーオーバーが発生したＷＩＮ５にＳＮＳでは高い関心が寄せられている。ＪＲＡが１０月４日に発売したＷＩＮ５は的中０票で、２億５７０６万３６６０円のキャリーオーバーが発生。次回の５日に繰り越される。今週から年内開催いっぱいとなる１２月２８日まで土曜日発売を始めたＷＩＮ５がいきなりの注目を集めた。

発売票数は３６７万２３３８票で、対象１レース目の東京９Ｒ・八ヶ岳特別は１０番人気サトノヴィレが勝ち、残り１万６３８４票に激減。２レース目の京都１０Ｒ・大山崎Ｓが４番人気メイショウホウレンが勝利し、１１２４票まで減った。３レース目の東京１０Ｒ・白秋Ｓは６番人気のレッドシュヴェルトが勝って５６票に。４レース目の京都１１Ｒ・オパールＳでは、２番人気のメイショウソラフネが勝った時点で残りが３票まで減っていた。最後の東京１１Ｒ・グリーンチャンネルＣは４番人気のオメガギネスが勝ったために的中はゼロ。今年１月１９日以来（４億４９０２万３８２０円）のキャリーオーバーとなった。

最終レース前に残った３票は（２）１５番人気テイエムリステット、（３）１２番人気エルゲルージ、（５）１６番人気キタノリューオーといずれも人気薄の馬だった。

久しぶりのキャリーオーバー発生にＳＮＳでは「土曜日ＷＩＮ５いきなり？」「明日はチャレンジｗ」「東京９Rでいきなり１０番人気が勝って波乱に」「明日はよく売れそう」「テンション上がるわね」「明日は祭りだ」「難解過ぎたししょうがない」「キャリーオーバーには夢がある」「寝ずに予想するか」などのコメントが寄せられている。