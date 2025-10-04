元乃木坂46で女優の生田絵梨花（28）が3日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。学生時代について語った。

生田は14歳で乃木坂46に加入すると、10年間活動して卒業した。MCの笑福亭鶴瓶が「今回僕知らなかったんやけど、大学も行ってるし。大変やったやろ、受験をやりながらっていうのは」と話を振ると、生田は「結構大変でしたね。単位とか取らなきゃいけなかったので」と振り返った。

「正の字であと何回休めるみたいなのをカウントしながら仕事に行ってましたね」と回顧。ダメだと思った時はと問われ、「ああでも結構体力的にはバテてましたね」と打ち明けた。

よく乗り越えたと言われると「音楽系の学校だったんですけど、受験しようと思った時には、乃木坂辞めた方がいいのかなって思ったんですけど、グループのスタッフさんが、両方やったらいいじゃんって言ってくれて。それを認めてくださったから、どっちもできたっていう」と感謝した。

家族も「凄いサポートしてくれましたね」としみじみと話した。ピアノもやっていたため「母も結構厳しく」育てられたと語った。