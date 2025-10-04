三遠が大阪とのハイスコアゲームを制し今季初戦白星…吉井らを筆頭に高確率で3点弾をヒット

10月4日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B1第1節が開催され、アウェーの三遠ネオフェニックスが大阪エヴェッサを95－85で破った。

開幕から激しい点の取り合いとなったこのカード。三遠は速攻を中心にスコアを重ね、27－28の1点ビハインドで最初の10分間を終える。第2クォーターでは吉井裕鷹や津屋一球が要所で3点弾を沈めると、河田チリジもペイントアタックで存在感を見せ、57－48の9点リードでハーフタイムを迎えた。

第3クォーターに入ると、三遠が3点弾や速攻でさらに点差を広げていき、20点のリードを獲得する場面も。最終クォーターではファウルやターンオーバーからリズムを崩し、大阪に1ケタ点差まで詰め寄られたが、ダリアス・デイズや大浦颯太のジャンパーで逆転は許さず。最終スコア95－85で三遠が勝利を手にした。

今シーズンの初戦を白星で飾った三遠は、デイズが25得点6リバウンド7アシスト、ヤンテ・メイテンが20得点4リバウンド8アシスト、吉井が3ポイント3本を含む15得点をマーク。チーム全体の3ポイント成功率は46.4パーセント（28本中13本）と、好調なアウトサイドシュートで白星を引き寄せた。

一方、ホームで勝ち星を逃した大阪は、レイ・パークスジュニアが21得点5リバウンド、マット・ボンズが17得点9リバウンド、ライアン・ルーサーが14得点3リバウンド4アシストを挙げている。

■試合結果



三遠ネオフェニックス 95－85 大阪エヴェッサ（@おおきにアリーナ舞洲）



三遠｜27｜30｜29｜9｜＝95



大阪｜28｜20｜21｜16｜＝85

【動画】吉井が要所で3点弾を射抜く！