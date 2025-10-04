[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]

　勝利を決定づけるダメ押しの3点目を沈めた。U-20日本代表MF石井久継(湘南)は後半37分に鮮やかなフェイントからゴール。「ああいうPA内は僕が得意としているところ。落ち着いて決められた」と手応えを語った。

　1-0で迎えた後半13分から途中出場した。19分にオウンゴールで追加点が入ると、日本はさらに勢いに乗る。37分に躍動したのは石井だった。

「意識的にラインブレイクしていこうという意識があった」(石井)。カウンターからPA手前でFW高岡伶颯がボールを持ち、石井が斜めに走ってPA内へ。高岡から出たボールを石井が収めると、相手GKが目の前に立ちはだかった。

　反転しながら右足シュートを打とうとする石井は、飛び出してきた相手GKを見計らって右足裏でキックフェイント。「GKが突っ込んでこないのは見えた。あそこからキックフェイントは絶対に引っかかる場所。自信を持ってやれた」。石井は体勢を崩した相手GKをしり目に、切り返した左足のシュートで無人のゴールに流し込んだ。

　初戦・エジプト戦に続き、今大会2点目となった。世界の舞台で結果を残したことに「もちろんうれしい」と笑顔。「自分が知らないうちに成長できていたのかな」。自己研鑽を続けてきたなかで、W杯でも余裕を持って好プレーを続ける。

「僕を含めて、みんなW杯に向けて取り組んできた。本当に今までないくらいの場所。一試合一試合感謝して取り組んでいる」。そう語る石井は、謙虚な表情とは裏腹に「優勝してみんなで喜びを分かち合って帰りたい」と先を見据える。「まだ満足はしていない。もっともっと……というか、もう全部勝って優勝したい」と頂点への思いを新たにした。

(取材・文　石川祐介)