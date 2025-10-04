[10.4 J3第30節](沖縄県陸)

※18:00開始

主審:安川公規

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 5 神谷凱士

DF 14 鈴木順也

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 4 藤春廣輝

DF 37 後藤田亘輝

MF 13 岩本翔

MF 17 永長鷹虎

MF 28 津覇実樹

MF 55 幸喜祐心

FW 39 庵原篤人

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 22 生駒稀生

DF 40 吉村弦

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 23 岡田優希

MF 24 山本駿亮

MF 25 神垣陸

FW 17 田村翔太

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 2 田頭亮太

DF 16 奥田雄大

MF 7 田村亮介

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 70 川谷凪

FW 9 酒井達磨

FW 11 百田真登

監督

小田切道治