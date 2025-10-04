琉球vs奈良 スタメン発表
[10.4 J3第30節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 5 神谷凱士
DF 14 鈴木順也
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 4 藤春廣輝
DF 37 後藤田亘輝
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
MF 55 幸喜祐心
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 24 山本駿亮
MF 25 神垣陸
FW 17 田村翔太
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 2 田頭亮太
DF 16 奥田雄大
MF 7 田村亮介
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
FW 11 百田真登
監督
小田切道治
※18:00開始
主審:安川公規
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 5 神谷凱士
DF 14 鈴木順也
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 4 藤春廣輝
DF 37 後藤田亘輝
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
FW 39 庵原篤人
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 24 山本駿亮
MF 25 神垣陸
FW 17 田村翔太
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 2 田頭亮太
DF 16 奥田雄大
MF 7 田村亮介
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
FW 11 百田真登
監督
小田切道治