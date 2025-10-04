鹿児島vs栃木C スタメン発表
[10.4 J3第30節](白波スタ)
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
MF 8 藤村慶太
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
※18:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 7 千布一輝
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
MF 8 藤村慶太
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城