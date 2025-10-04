[10.4 J3第30節](白波スタ)

※18:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 藤嶋栄介

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 7 千布一輝

DF 44 青木義孝

MF 6 渡邉英祐

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

控え

GK 16 山内康太

MF 8 藤村慶太

MF 15 井堀二昭

MF 19 稲葉修土

MF 73 田中稔也

FW 9 アンジェロッティ

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

監督

相馬直樹

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 9 都倉賢

FW 22 鈴木裕斗

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城