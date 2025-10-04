浦和vs神戸 スタメン発表
[10.4 J1第33節](埼玉)
※17:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 34 藤原優大
MF 14 関根貴大
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
監督
マチェイ・スコルジャ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 4 山川哲史
DF 15 本多勇喜
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 9 宮代大聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
