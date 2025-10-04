[10.4 J1第33節](Eピース)

※16:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 37 キム・ジュソン

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 33 塩谷司

MF 35 中島洋太朗

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 18 菅大輝

MF 25 茶島雄介

MF 30 トルガイ・アルスラン

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 19 中山雄太

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 11 増山朝陽

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 20 西村拓真

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

DF 2 今井智基

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 沼田駿也

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛