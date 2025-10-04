広島vs町田 スタメン発表
[10.4 J1第33節](Eピース)
※16:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
MF 35 中島洋太朗
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 20 西村拓真
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
DF 2 今井智基
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
