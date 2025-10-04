¡Ö¤á¤Á¤ãÍÌ¾¿Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥Ý¤Ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬J¥ê¡¼¥°´ÑÀï½é¿´¼ÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼¯Åç¤ò±þ±ç¤Ø
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï3Æü¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½÷Í¥¤ÎËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï10·î17Æü(¶â)¤ËÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×3F The Coffee Brew Club¤Ç¡¢J1Âè34Àá¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï(¥Î¥¨¥¹¥¿)¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£ËÜ²¾²°¤µ¤ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î´ÑÀï½é¿´¼ÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌîÂ¼ÌÀ¹°¤µ¤ó¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼¯Åç¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@atlrs_official)¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤!¤á¤Á¤ãÍÌ¾¿Í¤À!ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¤Á¤ã¤óåºÎï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á!¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ø¤è¤¦¤³¤½!¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞËÜ²¾²°¤µ¤ó¤ò¼¯¥µ¥Ý¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¤¦!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
