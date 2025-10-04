MLBは4日（日本時間5日）から、プレーオフの地区シリーズが開幕する。球団史上初の連覇を目指すドジャースは、ナ・リーグ東地区の覇者フィリーズと対戦。最大5試合で3戦先勝の短期決戦、両球団の投手力と守備力に差は見られるのか。

優秀なローテーションと、堅実な内野守備を持つ両球団。救援陣に課題を抱える点も似ている一方で、起用法には大きな違いがある。外野守備が試合展開を左右するケースもありそうだ。

■ドジャースの「登板過多」が懸念事項

両球団の今季チーム防御率は、ドジャースが30球団中17位の3.95、フィリーズが同8位の3.79。先発陣では、ドジャースが3.69、フィリーズが3.53を記録。奪三振率はメジャー1位2位を争っており、支配力のある投手が多い。どちらも優秀なローテーションが揃っている。

一方で、課題に挙げられるのが救援陣。両球団とも防御率4.27で、30球団中20位。似たような特徴が見受けられるが、指揮官の采配は正反対だ。今季ドジャースの救援投手は、全30球団で最多の657回2／3イニングに登板。フィリーズは最少の510回2／3に留まっている。

「マシンガン継投」で知られるデーブ・ロバーツ監督の起用法が成績にも色濃く反映されており、救援陣の酷使がパフォーマンス低下を招く可能性は捨てきれない。敬遠指示数も、ロバーツ監督33個に対し、ロブ・トムソン監督9個と大きな開きがあった。

■外野手に課題、正捕手不在の可能性も……

守備面に目を向けると、内野陣の「OAA（Outs Above Average）」ではドジャースが30球団中7位の＋16、フィリーズが同5位の＋19と健闘。ドジャースはトミー・エドマン、ミゲル・ロハス、エンリケ・ヘルナンデスなどユーティリティプレイヤーの守備力が優秀で、ムーキー・ベッツも昨季より指標が回復。フィリーズは遊撃手の名手トレイ・ターナーを筆頭に、レギュラー陣が軒並み平均以上の働きを見せている。

しかし、外野守備に難があり、ドジャースは両翼のマイケル・コンフォート（OAA-8）とテオスカー・ヘルナンデス（OAA-10）が振るわず。アンディ・パヘス（OAA+10）頼みで、前述したユーティリティプレイヤーが不可欠。フィリーズは、ニック・カステヤノス（OAA-12）がメジャーワーストの守備力で肩も弱い。ヨハン・ロハス、ブランドン・マーシュ、途中加入のハリソン・ベイダーの好守は好材料だ。

打線の中軸を担うT・ヘルナンデスが外せない以上、常に不安がつきまとうドジャースがやや不利か。加えて、正捕手不在のままとなれば投手陣への影響も計り知れないだろう。