◇セ・リーグ 広島1−3ヤクルト（2025年10月4日 マツダ）

広島の新井貴浩監督（48）が4日、今季最終戦となった本拠でのヤクルト戦後のセレモニーで、ファンに謝罪した。

広島は最終戦も1−3で敗れ、59勝79敗5分けの借金20の5位に終わった。セレモニーで同監督は「自分の力のなさを反省しています」と謝罪した。

そのうえで現在はチームの変革期であることを口にし、「来年以降も苦しみは続きます」と話すと、スタンドからは異例のどよめきが起こった。

それでも「そこから逃げることなく、忍耐強く立ち向かっていきたいと思います」と話すと、ファンから最後は大きな拍手が沸き起こった。

新井監督就任後の広島は23年に2位と躍進するが、24年は4位、今季は5位と低迷し、V奪還は来季へ持ち越し。若い戦力も試しつつ、チーム力を高めていた。

セレモニーでは今季限りで退団する田中、松山や、引退表明した上本もあいさつし、ファンに別れを告げた。

以下、新井監督のあいさつ全文

今シーズンも、たくさんの応援をいただき、ありがとうございました。残念ながら、このような結果に終わり、悔しい気持ちとともに自分の力のなさを反省しています。

今、チームは変革期にあります。変わろうとする時、また新しい力が生まれる時、必ず、苦しみが生じます。来年以降もこの苦しみは続いていくと思います（場内からどよめき）。

（静まるのを数秒待って）そこから逃げることなく、忍耐強く立ち向かっていきたいと思います（大きな拍手）。

来シーズンも、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。