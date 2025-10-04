のん、“かえる役”に初挑戦「すごくびっくりした」 朝ドラ『あまちゃん』監督が起用理由告白
俳優・のんが4日、都内で行われた映画『アフター・ザ・クエイク』公開記念舞台あいさつに登壇。かえるの声を担当した思いを語った。
【集合カット】鳴海唯＆佐藤浩市ら豪華共演キャスト
本作は、2000年に刊行され、25年経った今も世界中で愛読されている村上春樹氏の傑作短編連作『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫）に収録されている4編をベースにした映画。原作から一部時代設定を変更し、1995年から2025年の30年にわたる物語を描く。誰もが抱く孤独をマジックリアリズムを交え描き出し、別々の時代・場所に生きる4人の物語が時空を超えてつながってゆく。
巨大な“かえるくん”の声を担当したのんは「かえるの役は初めてでしたので、どんな声なんだろうとすごくびっくりしたんですけど、映画になっている物語の原作を読み、かえるくんの役が救いになると思い、責任重大だと思いました」とオファーを受けた率直な思いを吐露。「朝ドラ（『あまちゃん』）でもお世話になったつながりもあり、これは安心して飛び込んでみようと思って、やろうって思いました！」と出演を決めた理由を明かした。
井上剛監督は、のんへのオファーはスタッフの総意だと告白。「かえるくんだけがぶれないので、強い感じとイノセンスな声がほしく、ユーモアもあったので、のんさんじゃないかとなりました」と経緯を説明した。
劇中には、かえる君の鳴き声も登場する。のんは「いろいろ試しました。いつもの井上監督と全く違う作品だったので、緊張感を持っていこうとレコーディングに行きましたが、変わらず井上監督ワールドで軽快で明るい演出をいただいていたので、楽しくノリノリでやりました」と声を弾ませた。
佐藤浩市は「いろいろ試したことが伝わり、かえる＝のんになってた。頑張ってたな」と太鼓判を押した。
また、のんは着用していたグリーンのセットアップについて「私だけきれいな色で。でも、かえる君なのでと強い気持ちで」と胸を張り、笑いを誘った。
舞台あいさつには、佐藤、のん、井上監督のほか、鳴海唯、渡辺大知も登壇。岡田将生からのメッセージ動画も公開された。
