自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。

【映像】淡々と話す林氏

第1回目の投票ではいずれも過半数に達せず、小泉進次郎氏と高市氏の決選投票となった。報道において“猛追”と分析されていた林芳正氏は議員票においては72票を獲得し高市氏を上回ったものの、党員票で大きな差をつけられ3位敗退となった。

高市新総裁誕生の後、林氏は記者に対して「残念な結果だったが、ひとえに私、候補者の至らないところが唯一の原因だと思っている。ぜひ、お支えいただいた皆様とともに高市新総裁をお支えして、自民党一致団結して、いろいろな難しい仕事が控えているので一つひとつの仕事をやっていく、そういうことを一生懸命やっていきたい」と述べた。

林氏は決選投票の投票先については明かさず、今後総裁選に再チャレンジするかどうかについても「まずは仲間といろいろと話をしていきたい」と述べた。

（ABEMA NEWS）

