４日投開票に投開票された自民党総裁選で高市早苗氏に破れたが小泉進次郎が敗戦の弁を語った。

小泉氏は「本当に申し訳ない。改めて昨年に続き自分の力不足。これにしっかりと向き合いたいと思います」と語った。今後について「総裁選で戦った私も含め選ばれた新総裁のもとで、みんなで一致結束。チーム自民党を作り上げる。そしてもう１回自民党が信頼回復できるように全員が持ち場、持ち場でその役割と責任を果たす。当然のことだと思います」とノーサイドを強調。

選挙期間中のステマ報道についても「私がすべての責任者ですから、この結果を受け止めるのは私だと思います」と述べた。総裁選の再挑戦については「それは早すぎますでしょ？この結果を受け止めて新しい総裁のもとで仕事する」と明言は避けた。

１回目の投票では高市氏が１８３票（議員票６４票、党員票１１９票で１位となり、小泉氏が１６４票（議員票８０票、党員票８４）で２位となった。しかし過半数に達しなかったため高市氏と小泉氏による決選投票が行われ、高市氏が１８５票（議員票１４９票、都道府県票３６票）、小泉氏が１５６票（議員票１４５票、都道府県票１１票）をそれぞれ獲得し、高市氏が総裁に選出された。