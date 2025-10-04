お笑いコンビ、ナイツの土屋伸之（46）が3日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。過去に外国人女性に恋していたことを語った。

土屋は「外国人女性に恋をしたことがあって」と切り出し、「20年以上前ですね。バイトで知り合って、その人が好きになって。かわいいな、やさしい。何回か食事をして、いよいよ告白しようかなっていうところまできたんですけど、そのタイミングで向こうから『私コノママダト、ビザガ切レルカラ。デモ日本ニイタイ。ダカラ土屋サン結婚シテ』って（言われた）」とあまりに急な展開のトークに、スタジオは笑いに包まれた。

土屋は「思ってた段取りではないけど、好きだったからこれはある意味チャンスというか。正直に言った。『俺も好きで、すぐに結婚はできないけど、結婚を前提に付き合うんだったらどうかな？』って思い切って言ったら、『偽装結婚、偽装結婚』って」とまさかの返答を明かし、スタジオは爆笑。「（女性から）『オカネアゲルカラ、戸籍チョウダイ』って言われて」と語った。

土屋は「なかなかできないかたちの失恋を体験した」と振り返った。千鳥のノブは「韓国ドラマでありそう」と反応し、ヒコロヒーも「だいぶドラマチックでしたよ」と話した。