◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第３日（４日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

雨の中で第３ラウンドが行われ、１１位で出た石川遼（カシオ）は５バーディー、１ボギー、３ダブルボギーの７３とスコアを落とし、通算３アンダーの２５位に後退した。

９、１０番の連続バーディーで７アンダーまで伸ばし、トップと３打差の４位に浮上。追撃態勢に入った直後に、ティーショットで続けて大きなミスが出た。１１番は右に曲げてロストボールになり、１２番でも右へ曲げてＯＢ。連続ダブルボギーで失速した。「スイングが悪かったのでしかたない。コンディションが悪い中でショットでゲームを作りたかったので、それがぶれたことはちょっと残念」。雨中のムービングデーは悔しいラウンドになった。

３番で３番ウッドでの第１打を左に大きく曲げてボギーとした。「そこからスイングがおかしいなみたいな感じがあって、最後まで直せなかった。ドライバーはたまたま真っすぐ行っていたけど、ドライバー以外の３番ウッドだったり３番ユーティリティーで、全然フェアウェーに行かなかったので苦しかった」と振り返った。

１６番パー３では右手前のバンカーからのピンまで３０ヤードの第２打がグリーンを大きくオーバーし、４オン１パット。この日３つ目のダブルボギーを喫した。「ライも良かったし、砂も全然問題なくという感じだったけど、ちょっと（クラブヘッドが）薄く入りすぎてしまった」と語った。最終日に向けて「ショットを修正してやっていければと思う。頑張ります」と話し、練習場に向かった。