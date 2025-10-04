石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で行われ、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。自民党初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相（４４）を破る大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。

決選投票の結果を受けて、あいさつを行った高市氏は壇上で「まず、衆参とも少数与党という厳しい厳しい状況の中で、丁寧に丁寧に野党のみなさんとも向き合われてご苦労を重ねられて、そしてまた、去年の総裁選で強く訴えておられた防災庁の設置、地方創生に大きな道を開いてくださった石破総裁に心よりの敬意をもって、感謝申し上げます。ありがとうございました」と話し、石破総裁に深く一礼。

そして「私は今、うれしいというよりも、本当にこれから大変なことだと、皆様と一緒に力を合わせてやらなければいけないことが山ほどあります。たくさんの政策、それもスピーディーに実行していかなければいけない。皆さんとともに、自民党をもっと気合の入った明るい党にしていく、多くの方の不安を希望に変える党にしていく。そのための取り組みも必要です」と話した。

「私は約束を守ります。全世代総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないし、もう全員に働いていただきます、馬車馬のように働いていただきます」と話し、「私自身、ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります。皆さんにもぜひとも日本のため、自民党を立て直すためにたくさん、たくさん、それぞれの専門分野でお仕事をしていただきます。お願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「私は、ちゃんと謙虚にやって参りますので、あっ今、『そう！』という声が聞こえました。様々なご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。まことにありがとうございました」と締めくくり、石破総裁と両手でしっかり握手をした。