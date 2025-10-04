ÂçÃ«¡¢¥¨·³»þÂå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿107Ç¯¤Ö¤ê°Î¶È¤Ê¤ë¤«¡¡¼Â¸½¤Ê¤é¥ë¡¼¥¹°ÊÍè¡Ä»Ë¾å½é¤Î»ö¾Ý¤â´üÂÔ
¤¢¤¹ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼ç¤ËÌ³¤á¤¿¡Ö1ÈÖ¡×¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¡£ÂçÃ«¤¬¤Þ¤¿¡¢MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¡£
¡¡·èÀïÁ°Æü¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬Ã£À®¤·¤½¤¦¤ÊµÏ¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î½éÀï¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÂçÃ«¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Û¤ÜÁ´»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ²áµî2¤«·î´ÖËè»î¹ç¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀÆü¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç8ÈÖ¤«9ÈÖ°Ê³°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡×¤Ï¡¢1918Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Î6ÈÖ¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¤ß¤È¾Ò²ð¡£ÂçÃ«¤Ï8¡¢9ÈÖ°Ê³°¤ÎÂÇ½ç¤Ç°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ð107Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤àÂçÉñÂæ¤Ç°Î¶È¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë