お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）と土屋伸之（46）が4日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。実は会ったことない超大物俳優を明かす場面があった。

この日は“コサキン”タレントの関根勤（72）とタレントの小堺一機（69）がそろって出演。小堺は31年にわたってフジテレビのお昼の帯番組「ライオンのいただきます」「ライオンのごきげんよう」でMCを務めてきた。

塙は「小堺さんって毎日ゲスト来てたじゃないですか？1回も会ったことない芸能人の方っていらっしゃるんですか？」と質問。小堺は「やっぱいますよ。会ってない人いるよ」と答えると、関根は「若手は今、もう終わっちゃったから」。小堺は「（番組を）やっている最中は、他の番組行って“初めまして”って言ったことなかったですね」とした。

すると、塙は「キムタクとかないもんね、ちゃんと俺たち会ったこと」と告白。土屋も「あ〜ないですね、木村さんとか」と応じると、塙は「生でちゃんと見たいですもん、ほんと」ともらした。

これに、関根は「いい匂いするんだよ。すれ違ったらいい匂いした」を笑った。