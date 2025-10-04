高市早苗氏が４日、自民党の新総裁に選出された。小泉進次郎氏が優勢と言われていた中で、決選投票で、議員票でも小泉議員を上回る完全勝利。その後の演説で述べた「ワークライフバランスという言葉を捨てる」という言葉で、ネットではすぐさま「ワークライフバランス」がトレンド入りした。

高市氏は、議員全員に「馬車馬のように働いてもらう」と、選挙でノーを突きつけられた党の回復のために全力で働いてもらうと告げ、その後「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働きます！」と議員以上に馬車馬のように働くと誓った。

働き方改革が叫ばれて久しい令和の時代に、日本の女性リーダーの「ワークライフバランスを捨てる」の言葉にネットは反応さまざま。「パワーワード過ぎる」「男女問わず、働きたい人がワークライフバランスを捨てて好きなだけ働けると日本は元気になると思う」「初めて日本のリーダーにワクワクした。ワークライフバランスを捨てて働きまくる。マジでブッ刺さった」という声や、「ワークライフバランス捨てるとかやめてください。本当に」「時代に逆行してるのなんなの？？」という声も。「ワークライフバランスを捨てて休んで休んで休む」という声もあった。