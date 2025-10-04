「ノロノロ走っていたから」あおり運転をした“ヤンキーみたいな”若者が自爆、逮捕されるまで――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年10月4日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ここ数年、ニュースなどで頻繁に取り上げられている「あおり運転」。20年6月には改正道路交通法が施行され、以前よりも厳しく罰せられるようになったが、激減しているとは言い難い。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険が発表した『2023年あおり運転実態調査』によると、煽り運転をされたことがあるドライバーは53.5％。最初に調査を行った18年（70.4％）に比べれば改善しているが、前回調査の22年（51.3％）よりは悪化している。つまり、半数弱の人が被害経験を持つわけだ。
あおり運転の被害者は後を絶たない。今回は、「あおり運転」の被害者となってしまった人のエピソードを紹介する。
◆“ヤンキーみたいな”男たちが併走してきて…
友人とドライブに出かけた際に、あおり運転に遭遇したという木田裕也さん（仮名・20代）。 木田さんは高速道路の左車線を走っていたが……。
「突如、後ろから迫ってくる車が現れ、私たちの車に近づいてきたんです。最初はただ急いでいるのかと思ったのですが、どうやら違うと気づきました。その車は、追い抜くのではなく、明らかに僕たちの車に向けてハイビームをしてきたり、クラクションを鳴らしてきたんです。つまり、後ろから煽ってきている状態です。
車はセダンで、ガタイのいい“ヤンキーみたいな”若い男たちが乗っていました。しばらくすると、私たちの車の隣で併走してきて、窓を開けて挑発的なジェスチャーをしながら、よくわからない言葉を浴びせてきました。友人が窓を閉め、無視しようとしたのですが……」
◆狙われた理由は「ノロノロ走っていたから」
車の運転手は、なぜか激怒している様子で、ますます危険な状況になっていたと木田さんは話す。
「私たちは怖くなって警察に通報しました。友人が事情を説明し、自分たちの車と、煽ってくる車のナンバーを伝えました。すると、すぐに対応してくれることになって、現場への到着を待つように指示されたので、車を路肩に停めることにしたのですが……」
ここで相手の車に異変が起こる……。
「勝手に道路脇の溝にハマってしまったようです。そのおかげで、彼らがこちらの車に迫ってくることはありませんでした。こう言ってはなんですが、ホッとしましたね。私たちは、彼らが慌てる様子を少し離れた場所から見ていました。しばらくすると、警察が到着したので事情を話しました」
木田さんたちの車が狙われた理由は、「ノロノロ走っていたから」だったというが、警察の計らいもあり、木田さんと友人はすぐに帰宅することができたそうだ。
「結局、相手はあおり運転で逮捕されました。事故に巻き込まれなくて本当によかったと思います。この出来事から、あおり運転がどれほど危険なのかを再認識しました」
＝＝＝＝＝
あおり運転は、誰にでも遭遇する可能性があるものだが、今回紹介したケースのように「事故」に発展してしまうことも……。もしも煽られてしまっても慌てずに対処してほしい。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
