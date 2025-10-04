佐々木朗希が「クローザー向き」と言い切れる理由。“怪我でマイナー調整”から「異次元のV字回復」を遂げるまで
ナ・リーグ西地区の覇者ドジャースは、ワイルドカードシリーズでレッズに2連勝。フィリーズが待つ地区シリーズに駒を進めた。レッズとの2戦を振り返ると、スコアは10-5と8-4。どちらもダブルスコアの快勝だったが、やはり露呈したのが救援陣の不安定さだった。
◆リリーフ陣の脆弱さが再び露呈…
第1戦は先発したブレーク・スネルが7回2失点の好投を見せたが、2番手アレックス・ベシアと3番手エドガルド・エンリケスが、打者6人から合わせて1つのアウトしか奪えず。その後はジャック・ドレーヤーとブレーク・トライネンがレッズ打線を抑えたが、レギュラーシーズンから続く救援陣の不甲斐なさに、地元ドジャースタジアムにも不穏な空気が流れた。
続く第2戦も先発の山本由伸が7回途中まで2失点（自責点0）の粘投を披露。ところが8回のマウンドに上がったエメ・シーハンは打者5人から1つしかアウトを奪えず。シーハンは本職が先発だけに仕方ない面もあるが、救援陣の厳しい台所事情が改めて浮き彫りとなった。
その第2戦は所属する日本人3選手がそろい踏みを果たした。山本のほか、大谷翔平が6回に貴重な追加点をもたらすタイムリーを放つと、9回には佐々木朗希がポストシーズン初登板。4点差がついていたため、セーブはつかなかったが、わずか11球で3人の打者を退け、ドジャースタジアムに「朗希コール」を沸き上がらせた。
デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、「彼を信頼しているし、重要な場面で投げることになるだろう」と、今後の佐々木の起用法について言及。トライネンやタナー・スコットらに不安が残る中で、佐々木に守護神の役割が回ってくる可能性は極めて高い。
◆ロッテ時代の“全盛期”を彷彿とさせる圧巻のピッチング
第2戦で見せた佐々木の投球内容を改めて振り返っておくと、11球中7球がフォーシーム、残る4球はスプリットだった。フォーシームの平均球速は100.6マイル（約161.9キロ）を記録したが、これは今季レギュラーシーズンでマークした96.1マイル（約154.6キロ）を大きく上回り、ロッテ時代の“全盛期”を彷彿とさせるものだ。
ちなみに、スプリットの平均落差は39インチ（約99.1センチ）で、これはレギュラーシーズン中の42.1インチ（約106.9センチ）に及ばないが、それだけ打者の手元で落ちていたともいえる。特に空振りを奪った2球は低めに絶妙に制球された威力抜群のスプリットに見えた。
◆リリーバー転向で評価は急上昇
思えば、佐々木のルーキーシーズンは苦難の連続だった。東京での開幕シリーズでローテーション入りを果たすも、日本とは異なる環境に大苦戦。持ち前のフォーシームがその威力を失っただけでなく、制球難にも苦しみ、レギュラーシーズンはわずか36回1/3で6被弾。ロッテ時代の自己ワースト2022年の7被弾（129回1/3）に並ぶ勢いだった。
また、5月には右肩にインピンジメント症候群を発症。1年目は8試合に先発しただけで、長期離脱を強いられた。
佐々木は長いリハビリ期間中もメジャーに帯同。マイナーで実戦復帰を果たしたのは8月中旬だった。しかし、リハビリ登板の位置づけで臨んだマイナーの試合でも、制球難やフォーシームの球威不足は相変わらず。今季中のメジャー復帰は絶望的とみられた。
ところが、チーム事情もあってマイナーでリリーバーとしてテスト起用されると、2試合を零封。レギュラーシーズン終了間際にメジャー昇格後も新たな役割をほぼ完璧にこなし、ワイルドカードシリーズのロースター入りを勝ち取った。
◆佐々木朗希が示した守護神の資質
考えてみれば、佐々木が持ち味とするフォーシームとスプリットのコンビネーションは、まさにクローザー向き。奪三振率の高さも相まって、地区シリーズ以降は新・守護神として起用されることになるはずだ。
