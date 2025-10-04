¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¶¯¤¤¡ª¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤Ï¶Ú¥È¥ì¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÀâ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¿Ãª¶¶¹°»ê vol.48
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Îºî¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÞ¤ì¤¿¿´¤ò¼£¤¹ÊýË¡¤òÃÎ¤ë
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü¡¢ÃúÇ«¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼ÒÄ¹½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹Ö±é²ñ¤Î°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¬¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¤òÏÃ¤¹¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤òÏÃ¤½¤¦¤«¡¢Ëè²óÇº¤ß¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡¢À¤Âå¤âÀÊÌ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÏÃ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³ç¤ê¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·ø¶ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÆüÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹Ö±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤Ê¤¬¤éÂç¤¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ç00Ç¯Âå¤«¤éËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âç²ñ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸È´¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºß¤ò1»þ´Ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤Ï¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤·¤«¡¢¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÊÌÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡ÖÀÞ¤ì¤¿¿´¤Î¼£¤·Êý¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³§¤µ¤ó¡ª ¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ì¤¿¿´¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¡¢¤¤Ã¤È°ÊÁ°¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤Î¶ÚÀþ°Ý¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¡¢²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¡ÖÄ¶²óÉü¡×¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç¡¢ÀÞ¤ì¤¿¿´¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿É¤¤¤³¤È¡¢ºÃÀÞ¡¢¾×ÆÍ¡¢¼ºÇÔ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤â¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤«¤É¤¦¤«¡©¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¤ì¤º²ù¤·¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¸å¡¢¹µ¼¼¤Î¶ù¤ÇËÍ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÉ½¾´¼°¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢±ÛÃæ¡Ê»íÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ë¡Ö¤ª¤¤Ãª¶¶¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È±ÛÃæ¤µ¤ó¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¶»Ä¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤¡¢½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³§¤µ¤ó¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¨¡¨¡¡©
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
ÀÞ¤ì¤¿¿´¤â¡ÖÄ¶²óÉü¡×¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
