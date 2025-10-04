パドレス敗退直後にマチャドがキレた！地元記者に「もっとマシな質問があるだろ」　ファンは辟易「負け犬」「本当に子供」

シリーズ敗退直後に地元記者の質問に対して怒り出したマチャド(C)Getty Images

ドジャースの宿敵であるパドレスが、現地時間10月2日のカブスとのワイルドカード（WC）シリーズ第3戦に1-3で敗れた。通算1勝2敗で敗退が決まり、2025年の戦いを終えた。

【動画】表情は穏やかだが…早口で記者をまくし立てるマチャドをチェック

主砲のマニー・マチャドは第2戦で本塁打を放ったが、3戦通じて10打数1安打の打率.100と振るわず。試合後のインタビューでは、「自分の責任だ。もっと上手くプレーすべきだった」と殊勝に語ったことが伝えられた。

ところが、米スポーツメディア『The Sporting News』では「マニー・マチャドがカブス戦敗退後に記者を批判」と題した記事が掲載された。同メディアは冒頭に「第3戦は痛恨のストライク判定と不運が重なり、悔しい敗戦となった」と報じている。

その上で、地元テレビ局『CBS 8 San Diego』のジェイク・ガレニャーニ記者が「今シーズンをどのように評価しますか？」と質問すると、マチャドが怒り出したという。

「ええと、それ、どんな質問だよ、おい？どうやってシーズンを評価するんだ？負けたんだぞ。俺がどう評価すると思う？どう評価すると思う？」

ガレニャーニ記者が「私が分からないから聞いているんです」と返答すると、さらに火が付いてしまったようだ。