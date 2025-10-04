「300ゴール？」さすがは“歴代No.１ドイツ人選手”――記念ケーキを受け取った際の一言が話題！同僚の日本人GKも登場
さすがはトーマス・ミュラー。陽気で、明るいキャラクターで知られる36歳は、まだまだ数字を伸びていく。
現地10月１日に開催されたカナディアン・チャンピオンシップ決勝で、ミュラーを擁するバンクーバー・ホワイトキャップスが、バンクーバーFCと対戦。４−２でバンクーバー対決を制し、４連覇を果たした。
今夏に加入した元ドイツ代表MFにとっては、新天地初タイトルだ。キャリア通算では35度目の優勝で、並んでいたトニ・クロース氏を抜き、ドイツ人サッカー選手史上No.１タイトルホルダーとなった。
また、今回PKで追加点を挙げたことにより、クラブ（バイエルンで250点、バンクーバー・ホワイトキャップスで５点）と代表（45点）を合わせた得点数が300に到達。それを記念して、試合後のピッチ上で「300goals」のプレートが載ったケーキを渡されると、レジェンドはユーモアたっぷりにこう言い放った。
「300ゴール？ トレーニングでのゴールも数えた？」
その後、チームメイトで正GKを務める高丘陽平らがミュラーを祝福。この様子はSNS上で公開され、カナダでの健在ぶり、秀逸な一言が大きな注目を集めている。
【動画】トーマス・ミュラージョーク炸裂！高丘も登場の話題シーン
