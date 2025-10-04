ラグビー日本代表の「リポビタンDチャレンジカップ」オーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）へ向けたトークイベントが4日、都内で開かれ、元日本代表SHの田中史朗氏（40）と元オーストラリア代表FLのマイケル・フーパー氏（33）が参加した。

田中氏は現在の日本代表について、準優勝だったパシフィック・ネーションズカップの試合を踏まえて「速いラグビーができている。トライを取る能力が上がっている。ディフェンスは簡単に取られるところがあるけど、アタックは世界でも通じる」と評価。オーストラリア戦については「勝つためにはロースコアの展開にしないといけない。23―22ぐらいで日本が勝つと言いたい」と願望も込めて予想した。

特に注目している選手は、自身の現役時代と同じポジションのSH福田健太（28＝東京SG）。「日本のSHは良い選手が多い。3人のうち誰が出るか注目。3人の戦いも過酷なものになる」と、藤原忍（26＝東京ベイ）と北村瞬太郎（23＝静岡）も含めたハイレベルなポジション争いを期待した。その中でも特に「（8月30日、パシフィック・ネーションズカップ1次Lの）カナダ戦で覚醒した。体幹が強くてタックルも強いので、ディフェンスでは一つリードしている」と福田を高評価。トークイベントにオンラインで参加したフーパー氏も「フィジカルが強くて効果的なタックルができる選手。これからワールドクラスの9番になってくる」と福田に大きな期待を寄せた。

「リポビタンDチャレンジカップ」オーストラリア戦のチケットは好評発売中。詳しくは「チケットラグビー」にて。

