¡¡½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡Ê´ÆÆÄËÜÌÚ¹î±Ñ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹À»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¿å¾å¹±»Ê±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µ×´îÍº»Ê¤¬Àï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÂçÇìÉã¡¦Äç»Ô¤ÎÆæ¤ÎÆüµ¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤«¤éÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼þ°Ï¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»³²¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¡¦Í¼Î¤»Ò¡¢Snow¡¡ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ÎÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌÅÍÁí°ìÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë²Ð¶ôÄ»¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤À¡¢»³²¼¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç²Ð¶ôÄ»¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö·ë¹½¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«²Ð¶ôÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¤¢¤ó¤ÊÌÄ¤À¼¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¥¥¨¡Á¡É¤Ã¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¯²»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Î²Ð¶ôÄ»¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÍº»Ê¤ÈËÌÅÍ¤¬Áè¤¦¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÍ¼Î¤»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë2¿Í¤¬²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«ÇòÊÆ¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¼¹Ãå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¿Í¤Î¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ®¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬»¦¤·¹ç¤¨¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤Î¿Í´Ö¤Î¼¹Ãå¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉÝ¤¤Êª¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£