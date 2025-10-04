3人組ロックバンド、The Songbards（ザ・ソングバーズ）の公式サイトが3日に更新されて、同日をもって解散することが急きょ発表された。

すでに年末年始のイベントについても告知されていたが、バンド一同の名義のもと、「このたび、年末年始に予定していたライブを含むすべての活動を中止し、本日をもってバンドとしての活動を終了、解散することとなりました」と突然アナウンスされた。

解散の経緯について、「この決断に至るまで、長い時間をかけて話し合いを重ねてまいりました。しかし、メンバー間の信頼関係が大きく揺らぐ出来事が続き、バンドとしての基盤を保ちながら活動を続けることが難しい状況となりました」と説明しており、詳細は明かされていない。

「無用な憶測や混乱が広がらないことを願っております」とつづっている。

それぞれのメンバーもコメントを出しており、ボーカル＆ギターの上野皓平（31）は、“メンバー間の信頼が大きく揺らぐ出来事”について、「それは自分自身の未熟さや行動に起因するものであり、解散とライブ中止という結果の責任は自分にあります」と自身に責任があることを明言した。

また、ボーカル＆ギターの松原有志（31）は、「メンバーとは何度も話し合いを重ねてきましたが、これまで大切にしてきたことと、これから大切にしたいことを、ソングバーズらしさを保ったまま両立させることは、どうしても難しくなってしまいました」。

ドラム＆コーラスの岩田栄秀（31）は、「ライブの中止に関して、結末を見届けていただきたい気持ちはとても強く、そのための話し合いの機会を積極的に設けましたが、同じステージに立てるほどの信頼回復は叶わず、中止の運びとなりました」と苦悩をにじませている。

The Songbardsは、2017年3月に神戸で結成された。ツインギター＆ボーカルの編成を特徴としている。