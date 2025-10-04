オーストリア・ウィーンに新たなホテル「マンダリン オリエンタル ウィーン」が開業
ラグジュアリー・クラスのホテル、リゾート、およびレジデンス施設を所有・運営しているマンダリン オリエンタルは、2025年10月20日にオーストリア初進出となる新規ホテル、「マンダリン オリエンタル ウィーン」を開業する。音楽・芸術・文化の都として知られているウィーンの中心地、第1地区「リエメルガッセ」という観光拠点にぴったりなロケーションに誕生する本ホテルは、洗練されたラグジュアリーと「伝説的」とも称されるおもてなしの哲学を体現した、居心地の良い空間に仕上がっている。
【画像】「音楽・芸術・文化の都」として世界的に名高いウィーンの中心地に誕生する「マンダリン オリエンタル ウィーン」
本ホテルはかつて裁判所として使用されていた歴史ある建造物をリノベーションして制作されたユニークなヒストリーを持っており、1908年に建築家アルフレッド・ケラーによって設計された、アール・ヌーヴォー様式の建造物だ。
ホテルの客室は、全138室。86室の客室と52室のスイートで構成されている。丁寧に修復作業を施した客室は、ウィーンらしいアール・ヌーヴォー時代を感じさせるタイムレスな魅力とモダンな快適性を融合させた過ごしやすい空間だ。
客室はもちろんのこと、個性豊かなダイニング施設、会議やイベントなどのビジネスシーンで使用することができる宴会場、また数々の受賞歴を誇る「ザ・スパ・アット・マンダリン オリエンタル」なども併設している。
なおスパ施設では、グループが誇るシグネチャーセラピーを筆頭に、オーストリアの伝統に着想を得た「ホリスティックトリートメント」を提供。加えて、施設内にはカップルスイートを含む7室のトリートメントルーム、屋内プール、フィットネスセンターなども完備しており、様々な需要に対応したウェルネス体験を楽しむことができる仕様となっている。
