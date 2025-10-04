39歳男性、彼女を焼肉に誘ったら「一人で食べて」と断られて…“強烈すぎる理由”に別れを決意
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆キレイだけど……受け入れがたい価値観の違いが見えてきた
強い思想を持っている人は、結婚相手として見た時には相手に窮屈に感じさせ、断られてしまうことがあります。日常の中で出会って恋に落ちたなら乗り越えられるのかもしれませんが、並行して複数人の人と会える婚活サービスを使う出会いでは難しいのです。
侑也さん（仮名・39歳／エンジニア）は結婚相談所で婚活中です。結婚前提で交際していた女性・幸子さん（仮名・36歳／金融機関勤務）がいたのですが、お別れを決意したばかりです。
「キレイな人というのが第一印象でした。私も人気があるわけじゃないので、選べる立場じゃないのは十分に分かっています。若くてキレイな人ですが、ちょっと受け入れにくい価値観の違いが目立ってきて……このまま進めたら後悔すると思いました。
結婚相談所に相談しても『人はそれぞれ違って当たり前』と言われて相談にならないし、成婚料がもらえなくなるからこのまま無理やり結婚させようとしている印象さえ受けました」
実家で猫を飼っていた侑也さんは、猫が好き。プロフィールに「保護猫ボランティアをやっている」と書いてあるのを見て、優しそうだと思ってと申し込んでみた相手が幸子さんでした。
◆猫の話で1時間も盛り上がり、たしかな手応えを感じる
お見合いで二人は、猫の話題で盛り上がります。幸子さんが聞き上手なこともあり、実家の愛猫の話ばかりしてあっという間に1時間経ってしまったそうです。
これまでのお見合いにないほど会話が盛り上がり手ごたえを感じていたため、交際成立した時は、本当に嬉しかったとか。結婚相談所で出会った他の女性は受け身な方ばかりだったそうです。その一方で幸子さんは積極的で、デートのお店も相手から提案してもらったそうです。
お見合いでもカレーが好きと言っていたのを覚えていてくれたのか幸子さんが提案してくれたのは渋谷にあるインドカレーのお店でした。
◆「猫カフェに行きませんか？」の誘いを断られた理由
幸子さんは実家暮らしで、家でも保護猫を預かっているそうです。それだけ猫が好きならばと「次は猫カフェに行きませんか？」と誘ってみたそうです。
「ご存じないかもしれませんが、動物カフェって動物虐待の温床になりやすいんですよ。保護猫カフェなら行ってもいいですよ」と言われたのです。
幸子さんはある猫カフェチェーン店が、店内にウイルスが蔓延し感染症で猫が大量に死んだのに感染症を隠して営業していたといったケースを紹介し、猫の健康状態に配慮しない営業体制の店は動物虐待と説明します。保護猫カフェならば、猫の健康にも配慮しており、里親探しも兼ねている施設だから根本的に違うのだと力説します。幸子さんは同じ理由で、動物園や水族館も行かないそうです。
「その時は思想が激しいというより、志が高くてすごいなと思いました。それで保護猫カフェに行く約束をしたんです」
この時点で幸子さんに夢中だった侑也さん。お見合いした他の女性もいましたが、本命がいるからと断ってしまったそうです。
◆結婚したら、猫を飼いやすい戸建てに住みたい
保護猫カフェでは、保護猫を迎える条件も説明されます。独身者は保証人がいないと譲渡してもらえず、カップルは別れるリスクもあるので断られるケースもあり、夫婦や家族だと譲渡してもらいやすいのだそうです。
