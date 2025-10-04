知ってる人だけ得をする。スギ薬局で「ポイント四重取り」できてしまう“最強ポイ活テクニック”
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆スギ薬局は「スギPay」利用がお得
今回ご紹介するのはスギ薬局のキャンペーンです。全国で1,700店舗以上もチェーン展開しているので、利用しているという方も多いと思います。そんなスギ薬局でお得なキャンペーンが開催されているのでご紹介します。
スギ薬局では店舗独自の決済手段「スギPay」を提供しています。プリペイド型のバーコード決済で、スギ薬局公式アプリから簡単に登録可能です。スギPayへのチャージは提携の金融機関からとなっており、メガバンクをはじめ、地方銀行や信用金庫など多数対応しています。
◆チャージで実質5%還元に！
そして現在、スギPayではチャージキャンペーンが開催されています。期間中1万円チャージすると、もれなく1,000スギポイントがもらえるというキャンペーンです。キャンペーン期間は10月26日（日）23時59分まで。
期間中に累計1万円以上チャージすれば自動でキャンペーンに参加したことになります。エントリーなど必要ありません。進呈上限は1,000スギポイントなので、ちょうど1万円チャージすると、もっともお得になります。
スギポイントは2ポイント＝1円分として店頭で支払うことができます。ということは1万円チャージで500円相当がもらえるので5％還元ということになります。
キャンペーンの条件を達成したら11月10日（月）頃にポイントが付与されます。ほかの決済手段で5％以上還元されるものはキャンペーン以外にないので、スギ薬局をよく利用する方だったら絶対にお得です。
◆スギPay払いでさらにポイント還元
スギPayはチャージだけでなく、支払いでもさらにお得になります。スギ薬局では通常100円（税込）ごとに1ポイント還元されますが、スギPayで支払うと2ポイント上乗せされて合計3ポイント還元です。
しかも今なら「毎日ポイント5倍キャンペーン」が開催されているので、通常ポイントに加えて4ポイント上乗せされて合計5ポイント還元となります。
つまり、通常の0.5％分とスギPay利用の2％分でポイント二重取りになり、合計2.5％還元です。キャンペーン期間は2026年2月28日（土）まで。
チャージキャンペーンで5％還元されて、スギPay利用で合計2.5％が還元されるので、ポイント三重取りということになります。
◆アプリクーポン利用でポイント“四重取り”に！
また、スギ薬局公式アプリではクーポンが配信されています。その中には特定の商品購入で100ポイント獲得などのクーポンもあり、それを利用してスギPayで支払った場合、最大ポイント四重取りにもなるのです。
なお、第2、第4火曜日は「スギともの日」となっており、全品8％OFFと1品15％OFFクーポンが配信されています。通常の日でも割引クーポンやポイント倍増クーポンなど、いろいろなクーポンがあるのでスギPayと併用するとよりお得です。
ちなみにアプリでクーポンを利用する場合は、ホーム画面に表示されている会員証のバーコードを提示する必要があります。それを読み込んでもらった後に「スギPayで支払う」をクリックして決済に進むという流れです。
クーポンは事前に選択しておけば、会員証のバーコード読み込みで自動適用してくれます。複数枚のクーポンを選択しておけば、一度にすべてのクーポンが利用できるのでとても便利です。
◆スギポイントをお得に利用する方法
スギポイントは店頭で2ポイント＝1円分として利用できるほか、専用サイトでキッチン用品や家電製品、おもちゃ、グルメなどと交換することもできます。
専用サイトでは10月19日（日）まで「ポイントダウンキャンペーン」が開催されており、通常のポイントより少ないポイント数で交換できる商品もあります。ポイントを円に換算したらほかのECサイトより安く購入できる商品がたくさんあるので、スギポイントが貯まっている方はご確認ください。
スギPayはキャンペーンを利用するとよりお得にスギポイントが貯まります。スギ薬局がお近くにある方はスギPayの導入をぜひご検討ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
