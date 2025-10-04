セの全日程が終了し、阪神・佐藤輝が40本塁打と102打点で2冠に輝いた。2度の三冠王を獲得した球団OBのランディ・バース氏（71）が祝福した。

コングラチュレーション！ 本塁打王と打点王のタイトル獲得、本当におめでとう。今シーズンは素晴らしい努力の積み重ねだったと思うし、チームの優勝も重なって最高の1年になったはず。佐藤と阪神のチーム全員を心から祝福したい。100打点とともに、カケ（掛布）以来の40年ぶり4人目40号とは本当に素晴らしい！

タイトルは簡単に取れるものではない。バッティングを常に良い状態に維持するには毎日の工夫が欠かせない。今年も思うようにいかない時期があっただろうが、佐藤は忍耐強く自分の打撃と向き合い続けた。その成果が数字に表れたね

本当は三冠王も期待していたけどね、それは来年への楽しみに取っておきたい。次は首位打者、三冠王を目指して頑張ってほしいね。佐藤ならきっとできると思う。その挑戦がチームの連覇にもつながるはずだ。そしていつかはMLBでプレーする日が来るだろう。その時には応援に駆けつけたい。

ポストシーズンでの活躍も期待しているよ。改めて、本当におめでとう。