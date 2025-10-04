セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。

投手・先発部門では、14勝で阪神・村上頌樹投手（27）とDeNA・東克樹投手（29）が最多勝利投手賞を分け合った。村上は初、東は2年ぶり2度目の最多勝。

村上は.778で勝率第1位、144奪三振で最多奪三振のタイトルも獲得し、見事に3冠。23年には最優秀防御率に輝いており、4部門で4つ目のタイトルとなった。

最優秀防御率は阪神・才木浩人投手（26）が1.55で待望の自身初タイトル。セ・リーグで独走Vを飾った阪神のダブルエースが、主要タイトルを総なめにした。

リリーフ部門では最優秀中継ぎ投手に巨人・大勢（26）。54ホールドポイント（HP）で阪神・及川（52）とのマッチレースを制した。

最多セーブも、元同僚の巨人のライデル・マルティネス（28）と中日・松山の一騎打ち。1日の両チームの最終戦は46セーブで並んでの直接対決となったがともに登板はなく、タイトルを分け合った。マルティネスは2年連続3度目、松山は昨年の最優秀中継ぎ投手に続く2つ目のタイトル。

以下、各部門の上位3選手。

【最多勝】

1 村 上（神）14

1 東 （De）14

3 才 木（神）12

【最優秀防御率】

1 才 木（神）1.55

2 ケ イ（De）1.74

3 山 崎（巨）2.07

【最多奪三振】

1 村 上（神）144

2 高橋宏（中）138

3 山 崎（巨）131

【勝率第1位投手】

1 村 上（神）.778

2 山 崎（巨）.733

3 才 木（神）.667

【最優秀中継ぎ投手】

1 大 勢（巨）54HP

2 及 川（神）52HP

3 中 川（巨）38HP

【最多セーブ投手】

1 マルティネス（巨）46

1 松 山（中）46

3 岩 崎（神）31