【セ投手タイトル】阪神・村上が最多勝など3冠 巨人・マルティネス、中日・松山がセーブ王分け合う
セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。
投手・先発部門では、14勝で阪神・村上頌樹投手（27）とDeNA・東克樹投手（29）が最多勝利投手賞を分け合った。村上は初、東は2年ぶり2度目の最多勝。
村上は.778で勝率第1位、144奪三振で最多奪三振のタイトルも獲得し、見事に3冠。23年には最優秀防御率に輝いており、4部門で4つ目のタイトルとなった。
最優秀防御率は阪神・才木浩人投手（26）が1.55で待望の自身初タイトル。セ・リーグで独走Vを飾った阪神のダブルエースが、主要タイトルを総なめにした。
リリーフ部門では最優秀中継ぎ投手に巨人・大勢（26）。54ホールドポイント（HP）で阪神・及川（52）とのマッチレースを制した。
最多セーブも、元同僚の巨人のライデル・マルティネス（28）と中日・松山の一騎打ち。1日の両チームの最終戦は46セーブで並んでの直接対決となったがともに登板はなく、タイトルを分け合った。マルティネスは2年連続3度目、松山は昨年の最優秀中継ぎ投手に続く2つ目のタイトル。
以下、各部門の上位3選手。
【最多勝】
1 村 上（神）14
1 東 （De）14
3 才 木（神）12
【最優秀防御率】
1 才 木（神）1.55
2 ケ イ（De）1.74
3 山 崎（巨）2.07
【最多奪三振】
1 村 上（神）144
2 高橋宏（中）138
3 山 崎（巨）131
【勝率第1位投手】
1 村 上（神）.778
2 山 崎（巨）.733
3 才 木（神）.667
【最優秀中継ぎ投手】
1 大 勢（巨）54HP
2 及 川（神）52HP
3 中 川（巨）38HP
【最多セーブ投手】
1 マルティネス（巨）46
1 松 山（中）46
3 岩 崎（神）31