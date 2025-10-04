スポニチ

　セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。

　打者部門では広島・小園海斗内野手（25）が打率.309でプロ7年目でうれしい初タイトルを獲得した。また、.365で最高出塁率にも輝いた。

　本塁打、打点は阪神の独走Vの立役者となった佐藤輝明内野手（26）がいずれもリーグダントツの40本塁打、102打点で堂々の2冠。生え抜きでは85年の掛布雅之以来の「40発＆100打点」で、覚醒した大器にとってうれしい初タイトルとなった。

　最多安打は168本で中日・岡林勇希（23）が22年以来、3年ぶり2度目の戴冠となった。

　最多盗塁は過去5度獲得の阪神・近本光司外野手（30）が貫禄の32盗塁。4年連続6度目のタイトルを手にした。

以下、各部門の上位3選手。

　【打　率】

1　小　園（広）.309

2　泉　口（巨）.301

3　岡　林（中）.291

　【本塁打】

1　佐藤輝（神）40

2　森　下（神）23

3　村　上（ヤ）22

　【打　点】

1　佐藤輝（神）102

2　森　下（神）89

3　大　山（神）75

【最高出塁率】

1　小　園（広）.365

2　大　山（神）.363

3　泉　口（巨）.362

　【最多安打】

1　岡　林（中）168

2　小　園（広）161

3　近　本（神）160

　【盗　塁】

1　近　本（神）32

2　上　林（中）27

3　三　森（De）22