セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。

打者部門では広島・小園海斗内野手（25）が打率.309でプロ7年目でうれしい初タイトルを獲得した。また、.365で最高出塁率にも輝いた。

本塁打、打点は阪神の独走Vの立役者となった佐藤輝明内野手（26）がいずれもリーグダントツの40本塁打、102打点で堂々の2冠。生え抜きでは85年の掛布雅之以来の「40発＆100打点」で、覚醒した大器にとってうれしい初タイトルとなった。

最多安打は168本で中日・岡林勇希（23）が22年以来、3年ぶり2度目の戴冠となった。

最多盗塁は過去5度獲得の阪神・近本光司外野手（30）が貫禄の32盗塁。4年連続6度目のタイトルを手にした。

以下、各部門の上位3選手。

【打 率】

1 小 園（広）.309

2 泉 口（巨）.301

3 岡 林（中）.291

【本塁打】

1 佐藤輝（神）40

2 森 下（神）23

3 村 上（ヤ）22

【打 点】

1 佐藤輝（神）102

2 森 下（神）89

3 大 山（神）75

【最高出塁率】

1 小 園（広）.365

2 大 山（神）.363

3 泉 口（巨）.362

【最多安打】

1 岡 林（中）168

2 小 園（広）161

3 近 本（神）160

【盗 塁】

1 近 本（神）32

2 上 林（中）27

3 三 森（De）22