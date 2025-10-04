【セ打者タイトル】40発102打点の阪神・佐藤輝が圧巻の2冠王 首位打者、最高出塁率に広島・小園
セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。
打者部門では広島・小園海斗内野手（25）が打率.309でプロ7年目でうれしい初タイトルを獲得した。また、.365で最高出塁率にも輝いた。
本塁打、打点は阪神の独走Vの立役者となった佐藤輝明内野手（26）がいずれもリーグダントツの40本塁打、102打点で堂々の2冠。生え抜きでは85年の掛布雅之以来の「40発＆100打点」で、覚醒した大器にとってうれしい初タイトルとなった。
最多安打は168本で中日・岡林勇希（23）が22年以来、3年ぶり2度目の戴冠となった。
最多盗塁は過去5度獲得の阪神・近本光司外野手（30）が貫禄の32盗塁。4年連続6度目のタイトルを手にした。
以下、各部門の上位3選手。
【打 率】
1 小 園（広）.309
2 泉 口（巨）.301
3 岡 林（中）.291
【本塁打】
1 佐藤輝（神）40
2 森 下（神）23
3 村 上（ヤ）22
【打 点】
1 佐藤輝（神）102
2 森 下（神）89
3 大 山（神）75
【最高出塁率】
1 小 園（広）.365
2 大 山（神）.363
3 泉 口（巨）.362
【最多安打】
1 岡 林（中）168
2 小 園（広）161
3 近 本（神）160
【盗 塁】
1 近 本（神）32
2 上 林（中）27
3 三 森（De）22