◇セ・リーグ 広島―ヤクルト（2025年10月4日 マツダ）

広島・松山竜平外野手（40）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に代打で登場したが、本拠のファンに惜別の“快音”を残せなかった。

松山は2点差を追う9回の無死一塁で代打で登場。最後はヤクルト・星を打ち崩せず併殺打となった。それでも、スタンドからは大きな拍手が沸き起こるなど、ファンも声援で迎えた。

広島は1日、松山や田中広輔内野手（36）ら8選手に来季の契約を結ばない旨を通告。16〜18年のリーグ3連覇に貢献した松山は現役続行を希望して退団を申し入れ、今季の広島でのプレーはこの日が最後だった。

松山は23年に代打で打率・380、21打点を誇ったものの、18年目の今季は1軍出場なし。「まだ現役で野球を続けたい。このままでは終われない」と思いを吐露していた。

◇松山 竜平（まつやま・りゅうへい）1985年（昭60）9月18日生まれ、鹿児島県出身の40歳。鹿屋中央、九州国際大を経て、07年大学・社会人ドラフト4巡目で広島入団。巧みなバットコントロールと勝負強さで16〜18年のリーグ3連覇に貢献。近年では主に代打を務めた。1メートル76、96キロ。右投げ左打ち。