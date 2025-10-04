◇第79回国民スポーツ大会 陸上競技(3日〜7日、滋賀・平和堂HATOスタジアム)

少年女子800メートル決勝が4日に行われ、日本記録保持者の久保凛選手(大阪/東大阪大敬愛高校)が2分01秒72の大会記録で制しました。

序盤から独走状態に最初の400メートルは、58秒で通過。「今シーズン最後の800メートルだったので、自分の自己ベストを出すってことと、1周目から挑戦する走りっていう部分を目標にしてのぞんだ」と話し、2位以下を寄せ付けない走りで昨年記録した自身の大会記録を更新します。レース後は笑顔で声援に応えていましたが、場内インタビューでは「優勝はできたけれど、悔しい気持ち」と振り返りました。

9月に東京で行われた世界選手権に初出場。予選で敗退となり、それから今大会が初のレースでした。

世界選手権からの期間については、「世界選手権でうまくいかなくて、悔しい思いをして、その中で大阪のチームに方々にたくさん支えていただいて、この試合に出られたこと自体もうれしい」と思い明かし、さらに「結果はだめだったんですけれど、切り替えて次に進んでいきたい。今回の国スポは大阪のチームにたくさん支えていただいた。今後は成長した姿を見せていきたい。たくさんの方々に応援していただいて、楽しんでレースができました」と語りました。

▽少年女子800メートル決勝1位 2分01秒72 久保凛(大阪/東大阪大敬愛高)※大会新2位 2分04秒98 佐々木葉音(島根/平田高)3位 2分05秒09 小松美咲(福岡/中村学園女子高)