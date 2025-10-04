10月開始のTBSドラマ3作の合同イベントが4日、東京・赤坂で行われ、12人の豪華出演者が登壇した。作品の垣根を越えたトークなどが展開される中、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜後10・00）に出演する前原瑞樹（32）がSnow man入りを願う場面もあり、会場は盛り上がった。

この日は目黒蓮（28）と向井康二（31）も登壇。それぞれ、「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜後9・00）と「フェイクマミー」（金曜後10・00）に出演する。

2人に前原が「どうしたら僕はSnow Manに入れるのか教えて欲しい」と質問すると、向井が「なるほどですね。それは…」と話しながら席を立ち、目黒の方へ歩み寄った。そこに前原も集まり、3人で並び立った。向井は「まずは書類審査からお願いします」と冷静に指摘。目黒も「すみません、入れません」とばっさりと伝え、笑いを誘った。向井は「9人でもうかたまっちゃってるんで」とも付け加えた。

Snow Manに憧れている前原はそれでも諦めてない模様で「踊りも頑張ります」とアピール。向井から「新曲の『カリスマックス』を踊って頂けたら、もしかしたら入れるかも」と告げられると、その場で振り付けを披露。目黒が「もう踊れるんですね」と驚くと、前原は「（ミュージックビデオを）何回も再生してきました！」と胸を張った。その情熱に根負けしてか、目黒は「あとで裏で一緒に踊りましょう」と口にすると、前原は「ありがとうございます！」と笑顔を見せた。