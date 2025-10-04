Æ£¸¶µª¹á¡¡Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ÎÊìÌò¤ËÈ´¤Æ¤¡¡¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Öµª¹á¤µ¤ó¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á(54)¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µöÈå¹ä»á¸¶ºî¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡¡The Fifth Stage¡×¤Ë¡¢ºîÃæ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À×Éô·Ê¸ã¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÀ×Éô±Í»ÒÌò¤ÇÆÃÊÌ±ÇÁü½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¥¹¥Ñ¥¤¡×¡Ö°¦ÍÑ¤ÎÉð´ï¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¸×¤ò»ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÀ×Éô¥Þ¥Þ¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢À×Éô²È¤Î¸Ø¤ê¤ÈÉÊ³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÊì¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò¿®¤¸È´¤¯ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°¦¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À×Éô±Í»Ò¤È¤·¤Æ ÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ì¤Ð´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ×ÉôÍÍ¤Î¤ªÊìÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Öµª¹á¤µ¤ó¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£