東尾理子、父・修氏＆長男と“親子3世代”でゴルフ ラウンド中の動画添え「こんな日が来るとは」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。父で野球解説者の東尾修氏（75）、長男・理汰郎さん（12）と“親子3世代”でゴルフを楽しんだことを報告した。
【動画】東尾修氏＆東尾理子＆長男が“親子3世代”でゴルフ
投稿では、「初対決！」の2人が仲良くラウンドを回る様子を動画と写真で披露。理汰郎さんのショットを見守る修氏の姿や、修氏に抱きつく理汰郎さんの姿など、ほほ笑ましい家族のひとときが切り取られている。
理子は「こんな日が来るとは」と感慨を込め、「飛距離は理汰郎の勝ち けど、スコアはまだまだだったね」と対決の結果を伝えた。
東尾は俳優・石田純一（71）と2009年12月に結婚。12年11月に理汰郎さん、16年3月に長女・青葉さん（9）、18年4月に次女・つむぎさん（7）が誕生している。
