2020年ミス東大グランプリで現在は東大大学院生でタレントとしても活躍する神谷明采が28日のABEMA的ニュースショーに出演し、飲酒後の“異変”について語った。

【映像】顔や体がまだらに…ミス東大の驚きの姿（実際の映像）

神谷は自身のXで、お酒を飲んだ直後の写真を投稿したところ、表示数が9400万回を超えるなど話題となった。その写真では、顔中が赤く染まり、まだら模様になっている。一体彼女に何があったのか。

「ビール普通のグラスに1杯で、大変なことになってしまった」という。神谷によると、お酒が飲めるようになった20歳の時からこんな感じなのだそう。ネットでも「これはアレルギーじゃない？」「お酒やめた方がいいよ」と心配するコメントが殺到。

お酒が大好きだという彼女。飲み会では大丈夫なのか。「全く困ってないです。『すごいな』って反応を受けたり『飲まない方がいいよ』とか言われるけど、個人的にはあんまり酔った感じがしない。顔とかはぐわーって赤くなっちゃうけど、シラフを保っているので、まだまだ飲めるよっていうテンションではある」と語った。

念のため遺伝子検査を受けると、普通の人の16分の1程度しかアルコールを分解できない体質だったことが判明。eクリニック 横浜みなとみらい院の坂本優衣院長によると「飲酒で顔が赤くなることをフラッシング反応といい、かゆみや腫れがなければアレルギーではなく体質によるもの。アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドは発がん物質で、咽頭がんや食道がんの発症原因とされている。そのため、アルコール分解の働きが弱い人は飲む量や頻度を控えた方が良い」と指摘する。

「飲むことは好き。楽しいですし。率先して『飲みに行こうよ』っていうタイプの人間なので、控えるのは絶対に嫌」（神谷）

実は神谷の姉も同じ体質で、お酒を飲んで顔が赤くなることは当たり前だと思っていたため、ネットの反応については逆に驚いたという。そうは言ってもお年頃。母親からはこう言われているとか。「お母さんからは『好きな人の前で絶対お酒を飲むな』って言われている」と明かした。

神谷は飲酒後について「かゆみは全くない。ただ顔がバーって火照っちゃっている感じがあるだけで、気持ち悪さであったりとか息苦しさっていうのは全くない」

「こうなってくると赤くなっていないところ（鼻周辺）大丈夫？って思う」と指摘されると「（顔はまだらに赤くなるが）鼻は三角形で真っ白になる。毎回というわけでもなく、その日睡眠不足だったり、お昼を食べ忘れちゃった時は出やすくなる。体も同じように太ももやお腹が赤くなる」と説明。

共演者から「（赤くなっているところが）世界地図みたいに見えてきましたね」とコメントがあがると、神谷は「日本みたいになる時もあれば、インドネシアっぽくなる時も。いろいろな国で表現できたり」と応じた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）