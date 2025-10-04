Ê¿À®¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÊÄ¤¶¤·¤¿¿©´ïÅ¹¡Ä¾¦Å¹³¹¤Ç20Ç¯±Û¤·ÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌ¼¡ÖÊª¤ÏÎÉ¤¤¤Ï¤º¡×Åö»þ²Á³Ê¤«¤é3¡Á5³ä°ú¤
¡¡20Ç¯±Û¤·¤ÎÅ¹¤¸¤Þ¤¤¡½¡£²¬»³»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÉ½Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥ª¥ä¿©´ïÅ¹¡×À×¤Ç10·î2Æü¤«¤é¡ÖÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3¥«·î´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¹¤Îºß¸Ë¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Öº£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÉÊ¤äà¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤á¿©´ï¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÍèÅ¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û20Ç¯±Û¤·ÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È
¡¡¥Þ¥Ä¥ª¥ä¿©´ïÅ¹¤ÏÀï¸å¤¹¤°¤ÎÁÏ¶È¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÇÅ¹¼ç¤ÎÍ¾¾ÉðÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¬»³¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£Í¾¾¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÇÅ¹¤ò½êÍ¤¹¤ë½÷À¡Ê72¡Ë¡á¿À¸Í»Ô¡á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹¤òÁêÂ³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÀ¸³èµòÅÀ¤¬±ó¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç»ö¶È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉã¤¬¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½¸¤á¤¿ÉÊ¡¹¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ20Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯¡¢¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²¬»³»ÔÉ½Ä®¾¦Å¹³¹Ï¢ÌÁÍý»öÄ¹¤ÎÊÒ»³¿ÊÊ¿¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬½êÍ¼Ô¤Î½÷À¤Ë´ë²è¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¼Â¸½¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³¹¤Å¤¯¤ê²ñ¼Ò¡ÖSTAPPY¡×¤¬ÈÎÇä¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÊÒÉÕ¤±¡¢Êª·ï¤òÄÂÂß¤äÈÎÇä¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊÃª¤Ë¤ÏÃÍ»¥¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿©´ï¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¿ôÀéÅÀ°Ê¾å¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï20Ç¯Á°¤Î²Á³Ê¤«¤é3¡Á5³ä°ú¤¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÏ·ÊÞÆ«¼§´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡×¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È¤ä¡ÖHOYA¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¿ôÉ´±ß¤ÎÃã¤ï¤ó¤äÅò°û¤ß¡¢¥°¥é¥¹¡¢Å·°æ¤«¤é¤Ä¤ë¤¹¥é¥¤¥È¤ä¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï26Ëü±ß¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀ½¤Î´ï¤ä¡Ö¥Ô¥«¥½¡×¤Î½ðÌ¾¤¬Æþ¤ë5Ëü±ß¤Î³¨²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡Ö»×¤ï¤Ì¤ªÊõ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤ÈÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤ÏÉ½Ä®¤ÎÌó2³ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥»¡¼¥ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤Êª·ï¤òÊú¤¨¤ë½êÍ¼Ô¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÊÒ»³¤µ¤ó¡£½êÍ¼Ô¤Î½÷À¤â¡ÖÅ¹¤¬Ã¯¤«¤ËÅÏ¤ê¡¢É½Ä®¤¬³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀÎ¤Î¾¦ÉÊ¤À¤¬Éã¤ÎÌÜÍø¤¤ÇÊª¤ÏÎÉ¤¤¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¹ØÆþ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ï12·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å5»þ¡£²Ð¡¢¿åÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¡£Å¹Æâ¤Ç¥·¥§¥¢·¿½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½Ä®½ñÅ¹¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¡Ê090¡½9392¡½5278¡Ë¡£
