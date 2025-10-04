¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤ä¤·¤¿!?¡×¡Ö±ìÁð¤á¤Á¤ãµÛ¤¦¡×¹ÈÇò6²ó½Ð¾ì²Î¼êàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá³¤³°¥ª¥Õ»Ñ¤Ë¡Ö¥ì¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿§µ¤°î¤ì¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë²áµî6²ó½Ð¾ì¡Ä¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎàÊ·°Ïµ¤°ìÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëFukase(39)¡£³¤³°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡ÆÃ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬È¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Fukase¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ÈµÊ±ì¤ò¤¹¤ë»Ñ¡£¡Ö¿¼À¥¤µ¤ó¥¿¥È¥¥¡¼Áý¤ä¤·¤¿¡©¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤ë¿¼À¥¤¯¤ó¸«¤ì¤ë¤Î¥ì¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö±ìÁð¤á¤Á¤ãµÛ¤¦¡¢¤±¤É¿§µ¤°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤É¤Î¿¼À¥¤¯¤ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¤Ï2014Ç¯NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡ÖDragon Night¡×¤Ç½é½Ð¾ì¡£°ÊÍè6²ó½Ð¾ì¤·¡¢2022Ç¯¡ÖHabit¡×¤¬Âè64²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢10·î4Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢8Æü¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢12Æü¾å³¤¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£