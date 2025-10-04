9月の陸上世界選手権で男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（23＝JAL）が4日、出身地の千葉県松戸市のイベントに参加。JR松戸駅前で行われた「松戸ファンフェスタ in 松戸まつり」のトークショーで「結果は不本意だったが、これからも頑張りたいと思える大会だった。気持ちは前を向いている。長いキャリアでメダルを獲れたら」と語った。

世界選手権では日本勢初のメダル獲得を狙ったが、惜しくも届かず号泣。「何が足りなかったんだろう」と語るシーンが話題となったが、「メダルを獲りにいくのに懸ける時間がまだまだ足りなかったと今は感じている」と分析。既にレースの映像も研究済みで「ダメなところは振り返った。そこをどう直していくか」と前向きに語り「想像以上のメッセージを頂き、立ち直るのも早かった」とも話した。

現在は「リフレッシュに重き置いている」と語るが、オフでの楽しみ方は「それを言ってしまうと人が集まってしまうので秘密。後々SNSで投稿することもあると思うのでお楽しみに」とジョークめかして語った。「今は思い切り陸上のない生活を楽しんでいる。コーチやトレーナーと相談して決めていこうと思っている」と今後についても口にした。