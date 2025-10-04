◇セ・リーグ 広島―ヤクルト（2025年10月4日 マツダ）

広島の田中広輔内野手（36）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に「1番・遊撃」で先発出場。4打席で無安打だったが、9回の守備までグラウンドに立ち、本拠のファンに惜別の“あいさつ”をした。

田中は初回から二ゴロ、一ゴロ、空振り三振、二ゴロで4打数無安打と、残念ながら快音を残せなかった。ただ、安定感ある遊撃守備でファンを魅了。9回、1死となったところで交代。スタンドのファンに手を振ってこたえながら退いた。

この日は1番・田中、2番・菊池の“タナキク”が、21年4月6日ヤクルト戦以来、4年ぶりに復活。リーグ3連覇を誇った16〜18年には田中、菊池、丸（現巨人）の上位打線が“タナキクマル”の愛称で親しまれた。

広島は1日、田中や松山竜平外野手（40）ら8選手に来季の契約を結ばない旨を通告。16〜18年のリーグ3連覇に貢献した田中は現役続行を希望して退団を申し入れ、今季の広島でのプレーはこの日が最後だった。

◇田中 広輔（たなか・こうすけ）1989年（平元）7月3日生まれ、神奈川県出身の36歳。東海大相模、東海大、JR東日本を経て、13年ドラフト3位で広島入団。16〜18年のリーグ3連覇では1番を務め、2番・菊池、3番・丸の「タナキクマル」でチームをけん引した。17年に盗塁王、最高出塁率、ベストナイン。18年にゴールデングラブ賞を受賞。17年WBC日本代表。1メートル71、85キロ。右投げ左打ち。