タレントの関根勤（72）が4日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。かつて共演した元子役の女優に「忘れられているかどうか心配」と思いを吐露する場面があった。

この日は“コサキン”長年の相方、タレントの小堺一機（69）とともに出演。放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の子役の話題が出る中、関根は「俺あの、芦田愛菜ちゃんね」と天才子役として一世を風びし、現在も女優として活躍している芦田の名前を挙げた。

「（芦田と）4歳か5歳ぐらいの時に、CMずっとやってたんですよ、一緒に」と関根。「4歳、5歳だからな、記憶ないかなと思ってね、今、忘れられているかどうか、心配なの」と吐露した。

これには出水麻衣アナウンサーもナイツも「覚えてますよ」とツッコミ。関根は「芦田愛菜ちゃん、本読むの好きだから、例えば、楽屋でバッグの中に本が入ってる。その本をさっと出して、俺が押し花のしおりを挿してあげたいな。それで、それ言わないの、俺が。で、“何かしら、誰かしら”“こんな素敵な押し花作る人、素敵な人に違いないな”って」と妄想全開。

これに、「で、それ分かってほしいんでしょ？自分で言いたくないんでしょ？俺が時にぽそって言うつもじゃなくていいんだよね」と小堺。「愛菜ちゃんさ、本にしおりが挟まってたことってしたことない？」「あるんです」「どうだった？そのしおり」「素敵だったんです」「うーん。ラビ喜ぶだろうな」とやり取りを想像し、「できないこともない。やろうと思えばね」と笑った。

関根は「影に回って、奉仕したいのよ」と真意を説明。「これがやっぱ30代だったらデートしたいなとか（ある）」とマザー牧場へのデートまで妄想。「動物愛する人を見ると“あら、この人優しいわ”みたいに思ってくれるじゃん」と声を弾ませた。