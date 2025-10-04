¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡×µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤¬1·³¹çÎ®¡¡9·î14Æü¤Ë±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬4Æü¡¢1·³¤Ë¹çÎ®¡£Îý½¬Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¡¢1·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼éÈ÷Îý½¬¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Ï9·îËö¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢º¸ÏÆÊ¢¤Î¤í¤Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¡£CS¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤â9·î14Æü¤Ë±¦ÏÆÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«CS¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡×¤ÈµÈÀîÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë°Â¤É¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Í¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Í¡¢È½ÃÇ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏCS¤Ë3°Ì¤Ç¿Ê½Ð¡¢10·î11Æü¤Ë½éÀï¤ò²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£