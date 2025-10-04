¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¥Í¥Ã¥È¾×·â¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤¹¤²¤¨£÷¡×¡ÖÀ¨¤¤°ÒÎÏ¡×¥É¥ó¥Ç¥óÊÖ¤·¹â»ÔÁíºÛ¡¡£Ö£Ó´ßÅÄ¡¦¿û¡¦ÀÐÇËÏ¢¹ç¤Ë£¸£µºÐÎä¤äÈÓ¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼Éü³è¾¡Íø¡Ö¤ä¤Ð¤¤ºö»Î¡×¡Ö°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÁíºÛ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú£±²óÌÜÅêÉ¼¡Û
¡¡¢¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÊµÄ°÷£¶£´¡¢ÅÞ°÷£±£±£¹¡á£±£¸£³É¼¡Ë
¡¡¢¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÊµÄ°÷£¸£°¡¢ÅÞ°÷£¸£´¡á£±£¶£´¡Ë
¡¡¢¡£³°ÌÎÓË§Àµ»á¡ÊµÄ°÷£·£²¡¢ÅÞ°÷£¶£²¡á£±£³£´¡Ë
¡¡¡Ú·èÁªÅêÉ¼¡Û
¡¡¡ý¹â»ÔÁáÉÄ»á¡ÊµÄ°÷£±£´£¹¡¢ÅÞ°÷£³£¶¡á£±£¸£µ¡Ë
¡¡¢¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡ÊµÄ°÷£±£´£µ¡¢ÅÞ°÷£±£±¡á£±£µ£¶¡Ë
¡¡»öÁ°Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤Ë²Ã¤¨¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤â¾®Àô»á¡õÎÓ»áÂ¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä¾Á°¤ËÁ°²óÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼·ë²Ì¤ò½Å»ë¡á¹â»Ô»á»Ù»ý¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ÎµÄ°÷É¼¤¬£±²óÌÜ£³°Ì¡Ö£¶£´¡×¢ª·èÁª¡Ö£±£´£¹¡×¤Ë·ãÁý¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢»þÂå¤ÏÈó¼çÎ®¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿£¸£µºÐ¡¦ËãÀ¸»á¤¬Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿³Ê¹¥¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÁíºÛÁªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÄºê»ËÏº»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÏÀ¯ºö¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤ÏµÄ°÷Æ±»Î¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¡£º£¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤äÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ËÁêÅö¼Ú¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ·Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ú¤ê¤Ï¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤â¤¢¤ë¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤ÎÃá½ø¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤Ã¤¿·Á¤Î¿ØÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª»æ°ì½Å£÷ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤«¤Ê¡×¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº¤ÎÉü³è¤«¤³¤ì¡×¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤«¡×¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº¡¢µÄ°÷À¸³èºÇ¸å¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¾¡¤Ä¡×¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÅ·¤ÎÀ¼¡¢À¨¤¤°ÒÎÏ¡×¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¶¯¤¤¤ï¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Îºö»Î¤Ö¤ê¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼Éü³è¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£