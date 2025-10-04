ＪＲＡが今週から年内開催いっぱいとなる１２月２８日まで土曜日発売を始めた１０月４日のＷＩＮ５は、的中０票で、２億５７０６万３６６０円が次回（５日）にキャリーオーバーとなった。

発売票数は３６７万２３３８票で、対象１レース目の東京９Ｒ・八ヶ岳特別は１０番人気サトノヴィレが勝ち、残り１万６３８４票に。２レース目の京都１０Ｒ・大山崎Ｓが４番人気メイショウホウレンが勝利し、１１２４票に減った。３レース目の東京１０Ｒ・白秋Ｓは６番人気のレッドシュヴェルトが勝利し５６票となった。４レース目の京都１１Ｒ・オパールＳは２番人気のメイショウソラフネが勝利したが、残りはついに３票に。そして、最後の東京１１Ｒ・グリーンＣＣは４番人気のオメガギネスが制し、的中は０票となった。ちなみに、残った３票の内訳は（２）１５番人気テイエムリステット、（３）１２番人気エルゲルージ、（５）１６番人気キタノリューオーだった。

キャリーオーバーとなるのは的中なしだった今年の１月１９日以来（キャリーオーバー額４億４９０２万３８２０円）。

★ＷＩＮ５高額配当ベスト５★

１、５億５４４４万６０６０円（２１年３月１４日）

２、４億８１７８万３１９０円（２１年１月１１日）

３、４億７１８０万９０３０円（１９年２月２４日）

４、４億６８３６万５６６０円（２４年１０月６日）

５、４億６４９６万３４５０円（２４年１１月１０日）