高市早苗前経済安全保障担当相の行きつけの奈良・生駒市にある美容室「―ＬＵＮＥＸ―」の経営者で、美容師の新井幸寿さんは、高市氏と３０年来の付き合いだという。「昔は弟さんとよく一緒に来られていましたね」と懐かしむ。高市氏はイギリスの元首相で、ヨーロッパや先進国初の女性首相となった亡きマーガレット・サッチャーさんを目標にしていたそうで、新井さんは「今回は落ち着いてしっかりされている印象」と語った。

大臣に就任してからは高市氏が忙しく、なかなかお店に足を運ぶことが難しい状況が続いた。ところが、２０２１年に初めて総裁選に臨んだ時、テレビで見た高市氏の髪形に違和感を覚えた新井オーナーは「ボリュームの位置が下にずれており、老けて見える印象でしたので、若々しく見えるようにアドバイスを送ることもありました」と、振り返った。実際に来店した時は世間話もするそうで、地域のことをお願いすると、高市氏が実際に足を運ぶこともあるなど信頼関係もバッチリ。「普段は（髪形は）『お任せします』『ありがとう』と、本当にやりやすいお客様です」と話した。

「今度こそチャンス」と臨んだ３度目の総裁選。３度目の正直に新井オーナーは「本当に長年の夢がかなって私もうれしいです。日本のことを真剣に考えてくれることを期待しています」と、祝福とエールを送った。